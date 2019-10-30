Выявлять неиспользуемые земли в Актобе будет специальная рабочая группа

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе в рамках реализации послания Главы государства в акимате города создана рабочая группа по вопросам выявления, мониторинга неиспользуемых земельных участков, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу горакимата.

Как известно, в Послании 2019 года Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что «пора приступить к изъятию неиспользуемых земель. Многие из тех, кто получил от государства землю, держат ее впрок, не работая на ней».

Основной задачей рабочей группы в Актобе являются мониторинг соблюдения земельного законодательства РК собственниками и землепользователями земельных участков, обеспечение контроля, выявление и устранение нарушений законодательства РК и отстаивания интересов государства в сфере земельных отношений на территории города Актобе на землях сельскохозяйственного назначения.





В рамках мониторинга будут обсуждаться вопросы причины «долгостроя», факты присутствия на рынке земли «латифундистов», а также получение прав на землю путем различных схем в обход действующего законодательства.

В состав группы вошли представители различных госорганов, а также представители общественности.