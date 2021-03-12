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    16:25, 12 Март 2021 | GMT +6

    Выявлять нарушения ограничительных мер продолжают в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане мониторинговые группы продолжают ежедневный контроль организаций, объектов предпринимательства в целях обеспечения соблюдения субъектами действующих карантинных и ограничительных правил, а также мер профилактики коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр.

    В областном центре за минувшие сутки мониторинговые группы провели рейды на 178 объектах предпринимательской деятельности. В ходе проверок на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, установленных главным санитарным врачом области, было зарегистрировано 9 фактов нарушений. Также наложен штраф по ранее выявленным нарушениям, в непродовольственных и продовольственных магазинах продавцы находились без медицинских масок. Общая сумма штрафа составляет 218 775 тенге.

    11 марта в Семее проверками было охвачено 319 объектов, в том числе 269 объектов, входящих в «тепловую карту» проверяют ежедневно. Мониторинговые группы выявили 13 нарушений, в том числе несоблюдение масочного режима в торговых домах, рынках и проведение массового мероприятия. Составлено 4 протокола на сумму 175 020 тенге, на аналогичную сумму взыскано 4 штрафа.

    В городе Риддере вчера провели 5 рейдов, в ходе которых мониторинговая группа посетила 72 объекта. Было выявлено 3 нарушения по несоблюдению масочного режима. Из предыдущих рейдов городским управлением санитарно-эпидемиологического контроля взыскан штраф на сумму 43 755 тенге за обслуживание посетителей магазина без маски.

    Продолжает работу мобильная мониторинговая группа в городе Курчатове. 11 марта рейдовые мероприятия проведена на 33 объектах предпринимательской деятельности, выявлено одно нарушение.

    В Глубоковском районе за минувшие сутки проведено 18 рейдов на 122 объектах, было зарегистрировано одна нарушение масочного режима на открытом воздухе, сумма штрафа составила 43 755 тенге.

    В районе Алтай мониторинговые группы провели рейды на 131 объекте предпринимательства, где выявили 3 нарушения.

    11 марта в Шемонаихинском районе в ходе мониторинговых мероприятий охвачено 76 объектов, зарегистрирован один факт нарушения ограничительных мер. Зарегистрировано одно нарушение. Житель района Рахманкулов М.Ш. находился в магазине без защитной медицинской маски.



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