Выявляемость наркопреступлений снизилась в Актюбинской области - прокуратура

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Интернете активно пропагандируются синтетические наркотики. На сегодняшний день выявлено и заблокировано 342 подобных сайта, рассказали прокуроры на брифинге в Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Анализ оперативной обстановки и состояние наркопреступности свидетельствует о недостаточности принимаемых мер по противодействию обороту наркотиков. На интернет-ресурсах активно пропагандируют синтетические наркотики, на стенах зданий в Актобе появляются графити надписи с рекламой таких сайтов. На сегодняшний день заблокированы 342 сайта, рекламирующие наркотики, но выявляются новые. Эта работа должна проводиться совместно с общественностью, граждане должны сообщать о фактах рекламы наркотиков в соцсетях в полицию», - сообщил начальник следственного управления областной прокуратуры Тимур Кыдыралин.

Вместе с тем прокурор отметил, что в регионе снизилась регистрация наркопреступлений на 26 процентов, наблюдается рост преступлений, связанных со сбытом, на 4 процента и культивирования на 10 процентов.

«Снизилась выявляемость наркопреступлений, к примеру, выявление притонов, фактов сбыта. В этом году зарегистировано 2 факта притона, мы знаем, где находятся очаги распространения наркотиков, но необходимы законодательные процедуры, чтобы доказать факт притона. В целом по территории Актюбинской области за несколько лет фактов транзита, контрабанды тяжелых наркотиков не зарегистрировано, большой объем выявленных наркотиков – 480 килограммов составляет марихуана», - сказал Т.Кыдыралин.