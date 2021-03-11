Выявлены признаки нарушения законодательства у пяти крупных производителей подсолнечного масла

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За два месяца с начала года рост стоимости подсолнечного масла составил 6,7% , за аналогичный период прошлого года отмечалось снижение цен на 0,3%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство по защите и развитию конкуренции РК.

В регионах больше всего подсолнечное масло подорожало в Шымкенте – 14,6%, Атырау - 12,8%, Уральске - 12,9%, Семее - 11,8%, Актобе - 9,7%, Талдыкоргане - 9,6%, Таразе - 8,6%, Жезказгане –7,9%, Караганде - 7,8%, Усть-Каменогорске - 7,6%, Петропавловске - 7%, Костанае – 6,9%, Актау - 4,9%, Кокшетау - 4,5%.

В связи с наличием признаков ценового сговора направлены уведомления о снижении цен 7 субъектам рынка. Производителям и оптовым поставщикам в Шымкенте, ВКО, Карагандинской области.

В случае неисполнения уведомления в месячный срок в соответствии с Предпринимательским кодексом антимонопольный орган инициирует расследование.

На сегодня проводятся два расследования по признакам согласованных действий в Актюбинской области и злоупотреблению доминирующим положением в Алматы.

В то же время на резкое повышение цен повлиял ряд факторов. Это рост мировых цен на масло на 53,8%, повышение закупочных цен на сырье, сокращение у производителей запасов сырья урожая прошлого года.

По причине высоких закупочных цен на сырье и отсутствие сырья крупнейший производитель в ВКО по производству подсолнечных масел ТОО «Востоксельхозпродукт» приостановил свое производство.