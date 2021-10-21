Выявлены новые факты загрязнения реки Курчум в ВКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На днях в социальной сети распространился видеоролик, в котором говорится о загрязнении реки Курчум в Восточно-Казахстанской области. В связи с чем, Департаментом экологии по Восточно-Казахстанской области совместном с сотрудниками местного РОВД и прокуратуры на место события осуществлен незамедлительный выезд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии.

«В ходе проведенного осмотра русла реки Курчум в сторону села Маралды зафиксирован факт загрязнения реки в месте, где в нее впадает река Киынсу (приблизительно 12-15 км от села Маралды), при этом вода реки Курчум выше места, где впадает река Киынсу, чистая. Ввиду чего оперативной группой был проведен осмотр места разведки и добычи драгоценных металлов ТОО «Маралихаголд», расположенного недалеко от села Маралды», - сообщает пресс-служба ведомства.

Проведенный осмотр показал, что в 2-3 отстойниках отсутствует вода, использованная ранее при обогащении руды. По словам находящихся там рабочих ТОО «Маралихаголд», воду, использованную в добыче, 14.10.2021г. спустили в «Васильевский» ключ. Вода Васильевского ключа впадает в ключ «Бугуль», который впадает в реку Киынсу, а он в свою очередь - в реку Курчум.

Данный факт зарегистрирован в Книге учета информации РОВД.

Собранный материал направлен в департамент экологии и Иртышскую бассейновую инспекцию. Информация о принятых мерах будет сообщена дополнительно.