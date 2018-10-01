Выявлены нарушения в сфере занятости в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Прокуратура Кызылординской области выявила нарушения в сфере занятости населения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт прокуратуры Кызылординской области.

Установлены факты фальсификации отчетов о выполнении требований программы в сфере трудоустройства граждан, а также нецелевого использования бюджетных средств.

К примеру, на краткосрочное обучение центрами занятости направлено порядка 3,5 тысячи человек, из них по обученным специальностям трудоустроено лишь 780 человек, или 22%. Большая часть их них трудоустроена не по специальности.

«В Шиелийском районе из 376 обученных специалистов лишь 25 трудоустроены по специальности, 72 - по иным специальностям. Остальные вовсе не трудоустроены. В частности, жительница поселка прошла краткосрочное обучение по специальности «Повар», а работает преподавателем. В Казалинском районе 6 пожилых людей обучены по специальности «Бармен», которая не востребована в районе», - говорится в сообщение областной прокуратуры.

Всего в рамках проверки защищены права 1402 граждан, возмещен ущерб государству в сумме 14,4 млн. тенге, к уголовной ответственности привлечены 11, к дисциплинарной - 14 должностных лиц.

Автор: Әділжан Үмбет

Перевод: Сабина Биржанкызы