7 Июля 2022 15:41

Выявлены нарушения в работе инспекции транспортного контроля по Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Проведен внешний анализ коррупционных рисков в деятельности инспекции транспортного контроля по Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной департамент Агентства по противодействию коррупции.

На территории области числится три передвижных поста транспортного контроля (ППТК). Они не укомплектованы в полном объеме: отсутствует оборудование для считывания информации с тахографа и телевизионная система видеонаблюдения.

«Данное обстоятельство приводит к отсутствию фактического контроля со стороны руководства за действиями сотрудников ППТК, учета количества проверенных и произведенных измерений на мобильных весах транспортных средств, а также к коррупционным рискам в виде увода от ответственности и оказания неправомерного предпочтения отдельным перевозчикам», - проинформировал руководитель управления превенции департамента Даурен Омаров.

В ходе изучения записей видеожетонов, установлено, что они ведутся формально. В некоторых отсутствуют итоговые показатели результатов взвешиваний, что не позволяет установить факт перегруза. Также на видео нет оформления административных протоколов, что не обеспечивает полноту записи всего процесса.

Установлены факты систематического увода от ответственности виновных лиц. Вследствие коррупционного риска, связанного с ненадлежащим выполнением своих функциональных обязанностей, сотрудниками инспекции допущено 34 факта увода от ответственности физических и юридических лиц на общую сумму 2 246 090 тенге.

По указанным фактам на основании рекомендации Антикоррупционной службы Жамбылской области руководитель инспекции Даулет Кемелов и трое инспекторов привлечены к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии за совершение дисциплинарного проступка дискредитирующего государственную службу.