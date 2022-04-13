Выявлены факты злоупотребления ПНХЗ доминирующим положением

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Павлодарской области в рамках межведомственной проверки деятельности ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» под руководством региональной прокуратуры выявил факты злоупотребления заводом своим доминирующим положением в виде установления монопольно высокой цены на выполнение работ по переработке сырой нефти в 2021 году. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АЗРК.

Заключение антимонопольного департамента направлено прокуратурой в департамент экономических расследований по Павлодарской области для принятия процессуального решения.

31 марта 2022 года ДЭР зарегистрировано досудебное расследование (возбуждено уголовное дело) в отношении руководства ТОО «ПНХЗ» по факту установления монопольно высокой цены на услуги по переработке сырой нефти в 2021 году.