Выявлены факты подделки документов в ходе квалификационного тестирования педагогов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе национального квалификационного тестирования педагогов не прекращаются факты использования запрещенных предметов. Об этом сообщил директор Национального центра тестирования Министерства образования и науки РК Дидар Смагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«До сегодняшнего дня поступило 25 108 заявок. Среди них тестирование прошли 12 549 педагогов, это около 50%. Средний балл – 61. К сожалению, в связи с пандемией мы еще не начали тестирование в Алматинской области. А в Восточно-Казахстанской области тестирование началось 15 июня», - сказал Дидар Смагулов в ходе аппаратного совещания МОН, прошедшего в онлайн-формате.

В этой связи он сообщил о фактах использования запрещенных предметов в ходе тестирования педагогами.

«Также встречались факты, когда учителя вместо себя пытались запустить других людей на тесты. Сейчас по шести таким фактам мы подали заявления в правоохранительные органы. Начаты следственные мероприятия. Кроме того, выявлены факты, когда учителя пытались запустить вместо себя людей с поддельными документами, удостоверяющими личность. По таким фактам также дополнительно направлены заявки в правоохранительные органы. Такой случай был зарегистрирован в Шымкенте», - сообщил Дидар Смагулов.

В свою очередь министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов поинтересовался, доказан ли факт изготовления фальшивого документа.

«По этому вопросу мы обратились в правоохранительные органы, данный факт доказан. На тестирование был записан педагог Музафпар Елмесов. Однако вместо себя он привел другого человека. Он путем ламинирования картона изготовил фальшивый документ», - добавил Дидар Смагулов.