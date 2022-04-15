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    14:35, 15 Апрель 2022 | GMT +6

    Выявлено более 4 тыс. фактов отказа гражданам в предоставлении услуг

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За последние три года выявлено более 4 тыс. фактов необоснованного отказа в предоставлении услуг гражданам. Об этом заявил заместитель председателя Агентства по делам государственной службы Берик Беркимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вторая задача, возложенная на Агентство - изучить все административные процедуры, каждые полгода выдвигать предложения по недопущению излишней бюрократии. Это действительно актуальный вопрос. Только за последние три года выявлено более 4 тыс. фактов необоснованного отказа в предоставлении услуг. Например, в феврале текущего года заявление жителя Костанайской области касательно земельных вопросов был положительно рассмотрен и решен земельной комиссией, однако сотрудники земельного отдела необоснованно отказали. Конечно же, Агентство вмешалось в этот вопрос, права гражданина защищены. Тем не менее, не все граждане приходят с жалобами, поэтому есть и неизвестные для нас факты», - сказал на брифинге в СЦК замглавы АДГС.

    По словам спикера, за последние три года выявлены факты, когда обращения около 16 тыс. граждан необоснованно затягивались, создавалась излишняя волокита. Также были факты, когда у граждан запрашивали документы, не указанные в законе и препятствовали получению услуг гражданами. За три года выявлено 129 тыс. таких фактов.

    «Причина всему – бюрократия. В свою очередь, Агентство станет центром изучения бюрократии и применения механизмов против нее. С помощью наших граждан и представителей бизнеса эта работа будет эффективной», - добавил Б. Беркимбаев.


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