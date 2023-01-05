Выявлено 18 организаторов январских событий в Кызылорде, Алматы и Жамбылской области - генпрокурор

5 Января 2023, 12:27

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Генеральный прокурор РК Берик Асылов сообщил, что выявлено 18 организаторов январских событий в Кызылорде, Алматы и Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе пленарного заседания Мажилиса депутат Саутбек Абдрахманов спросил главу надзорного ведомства, были ли январские события попыткой государственного переворота и кто является его организатором.

Генеральный прокурор ответил, что попытка госпереворота была.

«Это показали следственные мероприятия. На сегодня все документы мы проверяем, изучаем. Это было предварительно запланированное за год до этого (попытка госпереворота, прим.ред.). Были задействованы организованные преступные группы, религиозные экстремисты, ранее осужденные, есть еще сторонники ДВК. В 8 городах 71 здание разрушено и сожжено», - сказал Берик Асылов.

Все эти преступления, по его словам, специально были организованы.

«По попытке захвата власти именно в отношении председателя КНБ, его заместителей были начаты уголовные дела. Сейчас они направлены в суд. Это закрытый процесс, здесь все очень конфиденциально. На сегодня мы выявили 18 организаторов этих событий в Кызылорде, Алматы, Жамбылской области. Через этих организаторов многие учреждения были разрушены», - пояснил Берик Асылов.

На сегодняшний день в рамках деятельности специальной группы задержаны 573 человека. Особо отмечаются такие факты теракта, как нападение на военных в Кызылорде на угнанной военной технике, призывы стрелять в головы сотрудников полиции в акимате Тараза.

Глава ведомства добавил, что особая роль была у криминального авторитета Джумагельдиева, известного как Дикий Арман.

«Кроме него, Нурпеисов и Тлеужанов - религиозные экстремисты. Такие руководители организовали данные преступные деяния», - резюмировал Берик Асылов.

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса перед депутатами выступает генеральный прокурор РК Берик Асылов с устным ответом на запрос депутатской группы «Жаңа Қазақстан» о трагических событиях, произошедших в январе прошлого года.

Ранее сообщалось, что Дикий Арман во время январских событий действовал при координации куратора из КНБ.