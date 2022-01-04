Выявленный во Франции штамм коронавируса находится под наблюдением с ноября - эксперт ВОЗ

ЖЕНЕВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) следит за обнаруженным во Франции вариантом коронавируса B.1.640 с ноября прошлого года. Об этом сообщила во вторник в Twitter эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«B.1.640 был классифицирован ВОЗ как «находящийся под наблюдением вариант» в ноябре», - написала она. Эксперт напомнила, что в эту категорию попадают варианты с генетическими изменениями, которые предположительно влияют на характеристики вируса. ВОЗ не располагает информацией о том, насколько опасны такие варианты, но не исключает, что они могут представлять риск в будущем, и поэтому считает необходимым вести усиленные наблюдения за ними и проводить повторную оценку при получении новых доказательств.

Керкхове также обратила внимание на сообщение вирусолога Тома Пикока из Имперского колледжа Лондона, который считает интерес СМИ к новому штамму чрезмерным. При этом он подчеркивает необходимость пристально наблюдать как за В.1.640.2, так и за параллельной линией В.1.640.1, которая, по его словам, шире распространена в Европе.

«На самом деле В.1.640.2 был обнаружен раньше «омикрона», и за все это время было ровно 20 случаев его секвенирования (по сравнению с более чем 120 тыс. случаев у «омикрона» за меньший промежуток времени). Это определенно не тот штамм, по поводу которого сейчас стоит слишком сильно беспокоиться, - пишет Пикок на своей странице в «Твиттере». - Как указывает [израильский эксперт] Шей Флейшон, новых случаев секвенирования не было с предрождественского периода. У [данной разновидности] вируса был приличный шанс создать проблемы, однако он так никогда и не воплотился в жизнь (насколько мы можем судить, по крайней мере)».





Пикок получил широкую известность после того, как одним из первых привлек внимание общественности к штамму B.1.1.529, который впоследствии получил от ВОЗ обозначения «омикрон». Ученый предупреждал, что мутации в этом штамме являются причиной для серьезного беспокойства и прогнозировал, что против него окажутся неэффективны применяемые сейчас моноклональные антитела.





Еще 24 декабря в электронной библиотеке medRxiv появился препринт статьи французских исследователей, в котором говорится о 12 случаях заражения новым штаммом на юге Франции, причем указывается, что патоген мог быть завезен из Камеруна. Речь, по всей вероятности, идет о случаях, выявленных еще в начале декабря. Исследователи не берутся судить о свойствах штамма, указывая лишь, что у B.1.640.2 есть 46 мутаций, и констатируют «непредсказуемость появления новых вариантов SARS-CoV-2, а также их завоза в тот или иной географический регион из-за рубежа».



