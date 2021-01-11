Выявленные нарушения не повлияли на результаты голосования – Нурлан Утешев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Федерации профсоюзов Казахстана Нурлан Утешев в ходе брифинга отметил, что выявленные нарушения не повлияли на результаты голосования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы, как соучредители Центра непартийного наблюдения за выборами, подготовили более 7 тысяч наблюдателей, и находились на связи с каждым наблюдателем. Вся информация от них стекалась в Центр непартийного наблюдения. Всего нашими наблюдателями было зафиксировано порядка 20 нарушений, часть из которых в результате проверки оказались фейковыми. Считаем, что объединение усилий наблюдателей от Федерации профсоюзов и Гражданского альянса на площадке Центра непартийного наблюдения за выборами оказалось очень эффективным с точки зрения мониторинга выборов», - отметил Нурлан Утешев.

Он отметил, что абсолютное большинство нарушений либо ошибок не повлияли на прозрачность, транспарентность и результаты выборов. Они были более технического характера.

«В Байконырском районе в столице, например, одну урну не опечатали. Выясняли, почему не опечатано, устранили его. Семья зашла в одну кабинку. Это тоже нарушение. Но оно не носит сильно влияющего характера на результаты голосований. Очень высокий уровень правовой культуры показали наши избиратели. На самом деле, очень ответственно подошли все стороны процесса к выборам», - отметил спикер.

По его словам, позже будет предоставлен отчет о проведении выборов.

«99 % всех ошибок устранили. По санитарно-эпидемиологической обстановке ситуация была стабильной. Были видео прошлых лет либо снятые не в нашей стране, либо вчерашнего дня. Думаю, в этом плане мы смогли объяснить нашим наблюдателям, что это фейк», - добавил Нурлан Утешев.