Выявлен основной источник загрязнения воздуха в столице Кыргызстана

31 Октября 2022, 18:42

31 Октября 2022, 18:42

Выявлен основной источник загрязнения воздуха в столице Кыргызстана

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Основным источником загрязнения воздуха в столице Кыргызстана является уголь с высоким содержанием серы, используемый кыргызстанцами для отопления домов, говорится в отчете Финского метеорологического института для Программы развития ООН (ПРООН) и Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно данным отчета, 70% домохозяйств в Кыргызстане отапливаясь углём, производят большие выбросы наиболее опасных мелкодисперсных твёрдых частиц – PM2.5. При этом вклад столичного ТЭЦ в смог составляет менее 1% отчасти потому, что благодаря высоте дымовых труб загрязняющие вещества рассеиваются далеко за пределами города.

Опасные микроскопические частицы могут проникать через барьеры в лёгких и попадать в кровеносную систему, вызывая тем самым серьезные сердечно-сосудистые и респираторные заболевания, включая онкологию органов дыхания.

По оценкам исследования, без принятия действенных мер, уровень выбросов мелких твердых частиц от отопления домохозяйств к 2040 году в Бишкеке может возрасти на 60 процентов.

Решить проблему загрязнения воздуха исследователи предлагают путем использования в частном секторе тепловых насосов, развития возобновляемых источников энергии и повышения энергоэффективности.

Отмечается, что столица Кыргызстана регулярно в зимний отопительный период входит в пятёрку городов с самым загрязнённым воздухом в мире.

Фото: undp.org