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Выявлен факт хищения пенсионных средств подопечных карагандинского дома престарелых

25 Января 2022 14:44
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Выявлен факт хищения пенсионных средств подопечных карагандинского дома престарелых

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области в рамках ОПМ «Qamqor» выявлена преступная схема хищений пенсионных выплат и пособий постояльцев дома престарелых, где на содержании находятся 90 подопечных, из которых 30 инвалидов и 60 пенсионеров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

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«На протяжении 5 лет работники дома престарелых при соучастии филиала «Казпочты» присваивали себе пособия и пенсии пенсионеров и инвалидов. 18 января т.г. по результатам проведения ОРМ в одной из квартир преступники уличены с поличным при распределении между собой похищенных денежных средств в сумме 1,3 млн тенге. Эти деньги фактически предназначались для социальных выплат 25 пенсионерам и инвалидам за январь текущего года», - сообщили в АФМ.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 190 ч.3 п.3 УК, проводится досудебное расследование.

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#Карагандинская область   #Борьба с преступностью  
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