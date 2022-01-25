Выявлен факт хищения пенсионных средств подопечных карагандинского дома престарелых

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области в рамках ОПМ «Qamqor» выявлена преступная схема хищений пенсионных выплат и пособий постояльцев дома престарелых, где на содержании находятся 90 подопечных, из которых 30 инвалидов и 60 пенсионеров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

«На протяжении 5 лет работники дома престарелых при соучастии филиала «Казпочты» присваивали себе пособия и пенсии пенсионеров и инвалидов. 18 января т.г. по результатам проведения ОРМ в одной из квартир преступники уличены с поличным при распределении между собой похищенных денежных средств в сумме 1,3 млн тенге. Эти деньги фактически предназначались для социальных выплат 25 пенсионерам и инвалидам за январь текущего года», - сообщили в АФМ.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 190 ч.3 п.3 УК, проводится досудебное расследование.