Выясняются обстоятельства инцидента с участием сотрудника Посольства Казахстана в Кыргызстане – МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Выясняются обстоятельства инцидента с участием сотрудника Посольства Казахстана в Кыргызстане. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Подтверждаем, что 10 января текущего года на контрольно-пропускном пункте государственной границы «Ак-жол»-«Кордай» на кыргызской стороне произошёл инцидент с участием сотрудника административно-технического персонала Посольства Казахстана в Кыргызской Республике», - говорится в сообщении.

Отмечается, в настоящее время совместно с кыргызской стороной ведутся действия по выяснению обстоятельств данного инцидента.