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Выясняются обстоятельства инцидента с участием сотрудника Посольства Казахстана в Кыргызстане – МИД РК

11 Января 2020 17:32
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Выясняются обстоятельства инцидента с участием сотрудника Посольства Казахстана в Кыргызстане – МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Выясняются обстоятельства инцидента с участием сотрудника Посольства Казахстана в Кыргызстане. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«Подтверждаем, что 10 января текущего года на контрольно-пропускном пункте государственной границы «Ак-жол»-«Кордай» на кыргызской стороне произошёл инцидент с участием сотрудника административно-технического персонала Посольства Казахстана в Кыргызской Республике», - говорится в сообщении.

Отмечается, в настоящее время совместно с кыргызской стороной ведутся действия по выяснению обстоятельств данного инцидента.


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Ключевые слова: МИД РК, Кыргызстан,
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