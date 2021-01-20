Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Выясняем, есть ли среди пострадавших при взрыве в Мадриде казахстанцы – МИД РК

20 Января 2021, 22:05
Выясняем, есть ли среди пострадавших при взрыве в Мадриде казахстанцы – МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Консул Казахстана в Мадриде выясняет, есть ли среди погибших и пострадавших при взрыве в центре столицы Испании граждане Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства иностранных дел РК.

20 января этого года (около 15:00 часов по местному времени) в городе Мадриде, в одном из зданий по улице Толедо, произошел взрыв.

По предварительным данным, в результате взрыва есть погибшие и раненые.

«Консул Казахстана в Мадриде находится на связи с местными властями. В настоящее время выясняется, есть ли среди погибших и пострадавших граждане Казахстана», - сообщили в МИД РК.

Ранее сообщалось, что в центре Мадрида произошел взрыв.


МИД РК   Происшествия   Испания   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Причину пожара под Астаной установит комиссия
Причину пожара под Астаной установит комиссия