Выясняем, есть ли среди пострадавших при взрыве в Мадриде казахстанцы – МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Консул Казахстана в Мадриде выясняет, есть ли среди погибших и пострадавших при взрыве в центре столицы Испании граждане Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства иностранных дел РК.

20 января этого года (около 15:00 часов по местному времени) в городе Мадриде, в одном из зданий по улице Толедо, произошел взрыв.

По предварительным данным, в результате взрыва есть погибшие и раненые.

«Консул Казахстана в Мадриде находится на связи с местными властями. В настоящее время выясняется, есть ли среди погибших и пострадавших граждане Казахстана», - сообщили в МИД РК.

Ранее сообщалось, что в центре Мадрида произошел взрыв.