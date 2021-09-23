Выяснились подробности пропажи 15-летней девушки в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Стали известны некоторые подробности пропажи 15-летней акмолинки. Установлена личность молодого человека, с которым девочка познакомилась через приложение в интернете «ВКонтакте» и собиралась встретиться в дни своего исчезновения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, установлена личность молодого человека, с которым 15-летняя Аягоз Капезова познакомилась через приложение в интернете «ВКонтакте» и намеревалась встретиться в дни своего исчезновения. Предположительно девочка может находиться с 24-летним Наурызбаем Асылбекулы Мамедовым (Маметовым), без определенного места жительства.

В полиции сообщили приметы мужчины: рост 160-170 см, среднего телосложения, коротко стриженные черные волосы, карие глаза. Мужчина был одет в синие олимпийку и трико, футболку белого цвета с изображением флага Республики Казахстан и сланцы серого цвета.

«На задержание молодого человека ориентированы личный состав департамента полиции Акмолинской области, личный состав отдела полиции Бурабайского района, ЛОП ст. Курорт-Боровое, департамента полиции города Нур-Султана, общественность и иные силы», - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Акмолинской области ведутся поиски без вести пропавшей 15-летней школьницы. Девятиклассница ушла из дома и до настоящего момента ее местонахождение неизвестно.