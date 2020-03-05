Выяснена личность погибшего, чьи останки были найдены под завалами в Кордае

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Выяснена личность погибшего, чьи останки были найдены под завалами в Кордайском районе Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной департамент полиции.

«По результатам генетической экспертизы была установлена личность погибшего, чьи останки были найдены 11 февраля текущего года под завалами в торговом здании в селе Масанчи. Им оказался без вести пропавший 20-летний Мурат Масанов. О пропаже погибшего в полицию обратился 9 февраля его отец»,- уточнили в ведомстве.

Причины смерти будут выяснены в ходе проводимых досудебных следственных мероприятий.

Ранее сообщалось, что в селе Масанчи Жамбылской области под завалами были найдены человеческие останки.



