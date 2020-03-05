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Выяснена личность погибшего, чьи останки были найдены под завалами в Кордае
5 Марта 2020 13:10
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ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Выяснена личность погибшего, чьи останки были найдены под завалами в Кордайском районе Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной департамент полиции.
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«По результатам генетической экспертизы была установлена личность погибшего, чьи останки были найдены 11 февраля текущего года под завалами в торговом здании в селе Масанчи. Им оказался без вести пропавший 20-летний Мурат Масанов. О пропаже погибшего в полицию обратился 9 февраля его отец»,- уточнили в ведомстве.
Причины смерти будут выяснены в ходе проводимых досудебных следственных мероприятий.
Ранее сообщалось, что в селе Масанчи Жамбылской области под завалами были найдены человеческие останки.
Ключевые слова: Жамбылская область, Происшествия, События в Кордае,
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