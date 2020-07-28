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Вывоз в Россию золотосодержащей руды почти на 250 млн пресекли в Костанайской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
28 Июля 2020, 11:51
Вывоз в Россию золотосодержащей руды почти на 250 млн пресекли в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На автомобильном пункте пропуска «Кайрак» сотрудниками департамента ПС КНБ РК по Костанайской области при досмотре грузовой автомашины, следовавшей из Нур-Султана в Челябинскую область Российской Федерации, выявлена золотосодержащая руда, перевозимая в 12 объемных мешках, общим весом около 10 тонн. Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на Пограничную службу КНБ РК.

По документам груз был оформлен как «кварцит»

По мнению экспертов, выход чистого золота из одной тонны золотосодержащей руды составляет до одного кг, по данным Национального банка РК, стоимость одного грамма золота – 25 213 тенге. Согласно предварительной оценке, сумма изъятой продукции может составлять около 250 млн. тенге.

Задержанный груз для процессуальной оценки передан в департамент государственных доходов по Костанайской области.


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