Вывоз соцугля автотранспортом в соседние государства ограничивают в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Увеличить парк вагонов АО «Казахтемиртранс» для обеспечения коммунально-бытового сектора и населения углем намерены в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На основе данных акиматов министерством сформирован план потребности угольной продукции для коммунально-бытовых нужд и населения на период 2022-2023 годы. Согласно данного плана объем потребления составит порядка 9,6 млн тонн, из-них на коммунально-бытовой сектор 2,6 млн тонн, население – 7 млн тонн», - сказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

Глава МИИР сообщил, что по состоянию на 3 сентября 2022 года обеспеченность запасами угля по отношению к плану потребности (с 1 мая 2022 года по апрель 2023 года) составляет: коммунально-бытовой сектор – 49,9%, население – 30,9%.

«В разрезах уголь есть в достаточном количестве, добыча угля осуществляется в плановом режиме, цена угля в разрезе остается на прошлогоднем уровне», - заверил КаирбекУскенбаев.

Отмечено, что для успешного проведения отопительного сезона министерством дополнительно принимаются следующие меры:

- увеличение парка вагонов АО «Казахтемиртранс» для коммунально-бытового сектора и население углем;

- увеличение доли реализации угля через биржу до 50%, которое позволит миновать посредников;

- ограничение вывоза социального угля автотранспортом в соседние государства.