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Вывоз почти 93 кг сильнодействующих лекарств пресекли в аэропорту Алматы

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
22 Мая 2023, 17:05
Вывоз почти 93 кг сильнодействующих лекарств пресекли в аэропорту Алматы Фото: t.me/qarjyminchannel

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Из Казахстана пытались незаконно вывезти 92,5 кг сильнодействующих препаратов, включенных в Перечень сильнодействующих веществ, оказывающих вредное воздействие на жизнь и здоровье человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минфина РК.

В ходе таможенного контроля должностные лица таможенного поста «Жетiсу» ДГД по городу Алматы совместно с сотрудниками ДЭР по г. Алматы и УПК «Алматы» ПС КНБ РК при координации Авиационной транспортной прокуратуры г. Алматы пресекли попытку незаконного вывоза с территории Республики Казахстан сильнодействующих препаратов, включенных в Перечень сильнодействующих веществ, оказывающих вредное воздействие на жизнь и здоровье человека, утвержденный Постановлением Правительства РК от 10.06.2021 года № 396.

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«Данные сильнодействующие препараты заявлены как БАДЫ весом 92,5 кг в количестве 2923 пачек. В результате таможенной экспертизы установлено, что заявленные БАДЫ являются сильнодействующими анаболическими стероидами, упакованными в виде таблеток и ампул, экспорт и импорт которых на территории РК ограничен. Материалы по данному факту направлены в департамент экономических расследовании по городу Алматы для принятия процессуального решения», - говорится в сообщении.

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Департамент государственных доходов по г. Алматы напоминает, что департаментом на постоянной основе проводится контроль за перемещением запрещенных и ограниченных к перемещению товаров, в том числе товаров военного и двойного назначения.


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