Вывоз незадекларированной валюты в Грузию пресекли в аэропорту Актау
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - 21 февраля специалистами таможенного поста «Ауежай – Актау» при совместном таможенном контроле с сотрудниками пограничной службы и департамента экономических расследований в ходе оформления международного авиарейса Актау – Тблилиси у казахстанца были обнаружены незадекларированные денежные средства в сумме 27 100 долларов США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента государственных доходов по Мангистауской области.
В отношении мужчины возбуждено дело по ч.3 ст.551 КоАП РК (Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами денежных средств и денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза и подлежащих письменному декларированию).
С начала года на таможенном посту ранее уже выявлено 2 факта вывоза наличных денежных средств физическими лицами с нарушением таможенного законодательства, по которым возбуждены дела об административных правонарушениях.
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