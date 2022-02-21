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Вывоз незадекларированной валюты в Грузию пресекли в аэропорту Актау

21 Февраля 2022 16:33
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Вывоз незадекларированной валюты в Грузию пресекли в аэропорту Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - 21 февраля специалистами таможенного поста «Ауежай – Актау» при совместном таможенном контроле с сотрудниками пограничной службы и департамента экономических расследований в ходе оформления международного авиарейса Актау – Тблилиси у казахстанца были обнаружены незадекларированные денежные средства в сумме 27 100 долларов США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента государственных доходов по Мангистауской области.

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В отношении мужчины возбуждено дело по ч.3 ст.551 КоАП РК (Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами денежных средств и денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза и подлежащих письменному декларированию).

С начала года на таможенном посту ранее уже выявлено 2 факта вывоза наличных денежных средств физическими лицами с нарушением таможенного законодательства, по которым возбуждены дела об административных правонарушениях.

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#Минфин РК   #Мангистауская область   #Регионы  
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