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Вывоз наличных долларов ограничили в Кыргызстане

16 Января 2023, 20:18
Вывоз наличных долларов ограничили в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане установлен временный запрет на вывоз наличной иностранной валюты. Соответствующее постановление подписано Кабинетом министров КР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Данное решение принято в целях обеспечения финансово-экономической безопасности, стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке, а также защиты национальных интересов Кыргызской Республики.

Согласно документу, нерезидентам и иностранным гражданам временно запрещается вывозить наличную инвалюту, превышающую 5 тысяч долларов США, гражданам Кыргызстана и резидентам в сумме более 10 тысяч долларов США.

За вывоз наличных средств свыше 10 тысяч долларов гражданами КР и резидентами, будет взыматься платеж в размере 10% от суммы, превышающей установленный лимит.

Пограничной и Государственной таможенной службам КР поручено принять необходимые меры по пресечению вывоза наличных долларов США.


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