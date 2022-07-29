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Вывоз мусора остановили в Актау на неопределенный срок
29 Июля 2022 16:57

Вывоз мусора остановили в Актау на неопределенный срок

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау остановили вывоз мусора, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

В ТОО «Caspiy Operating» сообщили, что с 29 июля 2022 года с 7:00 по необоснованным причинам, без уведомления, заезд на территорию полигона для мусоровозов закрыли.

«В связи с чем вывоз мусора остановлен на неопределенный срок. Заранее приносим свои извинения», - говорится в сообщении ТОО «Caspiy Operating».



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