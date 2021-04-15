Вывод войск станет началом новой главы в отношениях Афганистаном - НАТО

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В среду Организация Североатлантического альянса сделала в Брюсселе специальное заявление министров обороны стран-участниц блока по Афганистану, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2001 году союзники по НАТО впервые в истории Альянса применили статью 5 Вашингтонского договора и отправили свой контингент в Афганистан с четкими целями: противостоять «Аль-Каиде» и тем, кто напал на Соединенные Штаты 11 сентября, а также не допустить использование террористами Афганистана в качестве убежища для последующих атак.

В последующие десятилетия, жертвуя кровью и средствами, а также в партнерстве с Исламской Республикой Афганистан и ее силами безопасности, мы вместе работали над достижением этих целей.

Признавая, что военного решения стоящих перед Афганистаном проблем не существует, союзники решили начать вывод сил Миссии «Решительная поддержка» к 1 мая 2021 года.

Эта операция будет упорядоченной, скоординированной и преднамеренной. Планируем завершить вывод всех американских сил и сил Миссии «Решительная поддержка» в течение нескольких месяцев.

Любые нападения талибов на союзные войска во время этого вывода будут встречены решительным ответом.

Завершение Миссии НАТО «Решительная поддержка» происходит на фоне возобновления региональной и международной поддержки политического прогресса на пути к миру. Мы будем и впредь поддерживать продолжающийся мирный процесс, осуществляемый самими афганцами и под их руководством.

НАТО приветствует Стамбульскую конференцию как возможность продвинуть вперед мирный процесс и укрепить прогресс, достигнутый в Дохе. Мы призываем афганское правительство и движение «Талибан» придерживаться своих обязательств по мирному процессу, инициированному американо-талибским соглашением и Совместной американо-афганской декларацией.

Союзники и партнеры НАТО будут и впредь поддерживать Афганистан, его народ и его институты в деле укрепления безопасности и отстаивания достижений последних 20 лет. Вывод наших войск не означает прекращения наших отношений с Афганистаном. Скорее, это будет началом новой главы.

Устойчивый мир в Афганистане будет иметь в своей основе прочное, всеобъемлющее мирное соглашение, которое положит конец насилию, гарантирует права человека всех афганцев, особенно женщин, детей и меньшинств, поддерживает верховенство закона и гарантирует, что Афганистан никогда больше не будет служить убежищем для террористов.

НАТО собрало одну из крупнейших коалиций в истории, чтобы действовать в Афганистане. Наши войска вместе вошли в Афганистан, совместно приспособились, а теперь уходят вместе.

Благодарны всем, кто участвовал в этой миссии и поддерживал ее, включая афганские силы безопасности. Мы чтим жертвы тех, кто заплатил высшую цену за служение цели, говорится в заявлении НАТО», - говорится в заявлении.