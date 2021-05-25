Вывих сустава руки получил мужчина, спасая астанчанина от прыжка с моста

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - От рокового прыжка с моста спасли мужчину столичные полицейские и неравнодушные граждане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города Нур-Султана.

В 14:33 часов на канал 102 Центра оперативного управления поступило сообщение о том, что неизвестный пытается спрыгнуть с моста по улице Кошкарбаева – Абылай хана.

На место незамедлительно был отправлен экипаж Полка патрульной полиции департамента полиции Нур-Султана в составе инспекторов старшего лейтенанта полиции Маулихана Саяна и младшего лейтенанта полиции Әділ Елнара.

Проезжавший мимо водитель грузового авто поставил под мостом машину, пытаясь помешать мужчине совершить роковой прыжок.

«Я ехал из Павлодара в столицу и по дороге за перилами моста увидел мужчину, которого держат люди. Вместе с двумя проезжавшими мимо водителями легковушек, мы перекрыли поток машин, и я смог поставить фургон под мостом», - рассказал водитель грузовика Сергей Шеховцев.





Прибывшие в считанные минуты полицейские увидели на мосту граждан, которые удерживают мужчину за руки. Один из них Данияр Абенов обвязал его тросом, другой конец намотал себе на руку. При этом спаситель повредил себе руку, вывихнув сустав руки.

Инспекторы же, в свою очередь, оценив ситуацию, начали действовать слаженно.

«Пока я разговаривал с гражданином, пытаясь войти в доверие и выиграть время, мой напарник подстраховывал внизу. В этот момент я быстро схватил его за ногу и, приподняв, перетянул на безопасное расстояние», - рассказывает сотрудник полиции.

Мужчина был доставлен в районное управление полиции для выяснения обстоятельств. 41-летний житель города по результатам медицинского освидетельствования находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сегодня в столичной полиции от имени руководителя департамента Ержана Саденова граждан, оказавших содействие при спасении человека, наградили грамотами.