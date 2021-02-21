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    11:44, 21 Февраль 2021 | GMT +6

    Вывезли чужую мебель: покупатели невольно стали соучастниками кражи в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане вор вынес из квартиры всю крупную бытовую технику, пока хозяин был в отъезде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

    В отъезде житель столицы был с начала декабря 2020 года по 18 февраля текущего года. Вернувшись после длительного отсутствия, молодой человек обнаружил, что из квартиры исчезли телевизор, холодильник марки «LG» и кухонный гарнитур с электроплитой. Нанесенный ущерб составил около 1,5 млн тенге.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий, полицейские задержали ранее судимого за кражи 23-летнего молодого человека. Установлено, что потерпевший до своего отъезда давал ключи от квартиры своему другу, который бывал там с подозреваемым. Заметив запасные ключи в тумбочке и прихватив их, он решил совершить кражу.

    Телевизор и холодильник подозреваемый сдал в ломбард, откуда они были изъяты полицейскими. Кухонный гарнитур продал по бросовой цене через сайт объявлений за 50 тысяч тенге. При этом покупатели кухонной мебели сами демонтировали её и вывезли из квартиры.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РК. Устанавливается причастность подозреваемого к аналогичным ранее совершенным на территории столицы преступлениям.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Астана Общество Правоохранительные органы
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