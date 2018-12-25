Вывести врачей из-под управления КУИС предложил эксперт
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вывести врачей из под управления КУИС в исправительных учреждениях предлагает член координационного совета при Уполномоченном по правам человека, врач-психиатр Сергей Молчанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Сергей Молчанов отметил зависимость врачей от руководства уголовно-исправительных учреждений.
«По поводу врачей, которые работают в пенитенциарных учреждениях, они подчинены начальнику этого учреждения», - сказал он в ходе конференции по вопросам прозрачности деятельности правоохранительных органов.
Отдельно Молчанов остановился на вопросе лекарственного обеспечения в исправительных учреждениях.
«По лекарствам - очень скудный ассортимент, раз-два и обчелся. Не решены ортопедические, стоматологические вопросы. Потому что врачей нужно выводить из под управления КУИС, они должны быть под минздравом», - резюмировал эксперт.
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