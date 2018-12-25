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Вывести врачей из-под управления КУИС предложил эксперт

25 Декабря 2018 17:38 54
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Вывести врачей из-под управления КУИС предложил эксперт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вывести врачей из под управления КУИС в исправительных учреждениях предлагает член координационного совета при Уполномоченном по правам человека, врач-психиатр Сергей Молчанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Сергей Молчанов отметил зависимость врачей от руководства уголовно-исправительных учреждений.

«По поводу врачей, которые работают в пенитенциарных учреждениях, они подчинены начальнику этого учреждения», - сказал он в ходе конференции по вопросам  прозрачности деятельности правоохранительных органов.

Отдельно Молчанов остановился на вопросе лекарственного обеспечения в исправительных учреждениях.

«По лекарствам - очень скудный ассортимент, раз-два и обчелся. Не решены ортопедические, стоматологические вопросы. Потому что врачей нужно выводить из под управления КУИС, они должны быть под минздравом», - резюмировал эксперт.

 

 

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Ключевые слова: Силовые структуры, Здравоохранение, МВД РК, Минздрав РК,
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Автор:

Серик Сабеков

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