Вывести врачей из-под управления КУИС предложил эксперт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вывести врачей из под управления КУИС в исправительных учреждениях предлагает член координационного совета при Уполномоченном по правам человека, врач-психиатр Сергей Молчанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сергей Молчанов отметил зависимость врачей от руководства уголовно-исправительных учреждений.

«По поводу врачей, которые работают в пенитенциарных учреждениях, они подчинены начальнику этого учреждения», - сказал он в ходе конференции по вопросам прозрачности деятельности правоохранительных органов.

Отдельно Молчанов остановился на вопросе лекарственного обеспечения в исправительных учреждениях.

«По лекарствам - очень скудный ассортимент, раз-два и обчелся. Не решены ортопедические, стоматологические вопросы. Потому что врачей нужно выводить из под управления КУИС, они должны быть под минздравом», - резюмировал эксперт.