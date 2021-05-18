Вывести видеонаблюдение школ в Центры оперативного управления поручил Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вывести камеры видеонаблюдения городских школ в Центры оперативного управления при ДВД поручил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во всех городских школах, в первоочередном порядке камеры видеонаблюдения должны быть выведены в Центры оперативного управления при ДВД. Соответственно это потребует и выведения каналов по интернету, где-то расширение пропускной способности, где-то может быть даже установки других камер, но это необходимость», - сказал Асхат Аймагамбетов.

Глава МОН также отметил необходимость приведения в соответствие всех систем видеонаблюдения по совместному приказу Министерства образования и науки и Министерства внутренних дел.

«Мы видим, и сейчас было об этом сказано, что определенная часть камер не соответствует требованиям. Это и по локации, это и по сроку хранения информации, это и по разрешению качества видео. Поэтому все эти недостатки необходимо будет устранить. Второй вопрос, это специализированная охрана. Об этом также было сказано – обеспечение специализированной охраной, конечно, необходимо, чтобы была приоритезация. Надо начать с самых крупных школ и дальше уже идти к малокомплектным и так далее», - добавил Асхат Аймагамбетов.

Ранее глава МОН РК выразил неудовлетворение темпами работы по установке внутренних туалетов в школах.