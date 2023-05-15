Вывески магазинов незаконно облагали налогом - Генпрокуратура РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Органами прокуратуры проведен анализ состояния законности при начислении субъектам бизнеса налога на рекламу. Установлено, что с предпринимателей повсеместно взимались налоговые платежи за вывески как за наружную рекламу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

Однако по Закону «О рекламе» вывеска не подлежит налогообложению, так как не является наружной (визуальной) рекламой.

Подобная практика сложилась в результате предоставления акиматами в фискальные органы сведений о предпринимателях, использующих вывеску, обозначая это как рекламу.

К примеру, в Алматинской области при направлении акиматом сведений об ИП «А.» как о плательщике налога за рекламу за основу взята лишь вывеска магазина на крыше здания.

Кроме того, в Кызылординской области выявлен факт необоснованного начисления 18 предпринимателям налоговых платежей за размещение на объектах бизнеса агитационных материалов, которые в соответствии с требованиями Закона также не подлежали налогообложению.

В целом, прокурорами выявлено более 1600 фактов незаконного взимания налогов.

На сегодня по актам прокурорского надзора к дисциплинарной ответственности привлечено 12 должностных лиц, защищены права 725 субъектов бизнеса, свыше 12 млн тенге возвращены предпринимателям.

Эта работа продолжается и находится на контроле.

Также Правительство информировано о допущенных нарушениях, обращено внимание на необходимость обеспечения надлежащего руководства и межотраслевой координации уполномоченным органом в области рекламы.