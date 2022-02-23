Вытащить машину из снега помогли жителю Кокшетау полицейские

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинский полицейский помог вызволить из снега автомобиль жителя Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, слова благодарности высказал житель областного центра. По словам мужчины, он выехал за город погулять со своей собакой. В выходной день, отправляясь на прогулку, он и представить не мог, что застрянет в снегу.

«Я довольно часто гуляю за городом со своим питомцем, и ранее в этом месте я легко проезжал. В черте города погода стояла отличная, поэтому я даже не взял с собой шапку. Съехав с грейдера, я сначала пытался выбраться самостоятельно. Но лопата и буксировочный трос остались в другой машине. В течение примерно 40 минут, я руками пытался раскопать снег, чтобы продолжить путь», - поделился предприниматель.

Попытки мужчины выбраться оказались тщетными. К счастью, в это время участковый инспектор полиции обслуживающий Садовый сельский округ, проезжал мимо и, увидев мужчину, пришел к нему на помощь.

Сначала старший лейтенант полиции Бахтияр Нурмагамбетов пытался отбуксировать застрявшую «Ниву» при помощи троса, который был в его служебной машине. Когда трос оборвался, он не оставил замерзшего водителя и обратился за помощью к жителю своего административного участка.

«Нашел человека с лопатой и тросом. Все втроем откапывали мою машину. Этот лейтенант – человек с большой буквы. Я даже имя его в суете не узнал. Желаю ему всего хорошего и продвижения по службе», - написал слова признательности житель Кокшетау.

Б. Нурмагамбетов работает участковым Садового сельского округа более двух лет и пользуется уважением среди местных жителей. По его словам, быть взаимовежливыми и внимательными на дороге очень важно, а помогать водителям в дороге стало у полицейских уже доброй традицией.

Ранее сообщалось, что замерзавшего на железнодорожных путях актюбинца спасли полицейские.