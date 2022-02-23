+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Вытащить машину из снега помогли жителю Кокшетау полицейские

23 Февраля 2022 14:47
Поделиться:
Вытащить машину из снега помогли жителю Кокшетау полицейские

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинский полицейский помог вызволить из снега автомобиль жителя Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Эффективно использовать возможности государственных программ призвали сельчан в Жамбылской области
В ВКО назначен новый заместитель начальника департамента полиции В МВД опровергли информацию об отставке Ерлана Тургумбаева Более 12 тысяч кубометров снега за ночь вывезли из столицы

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, слова благодарности высказал житель областного центра. По словам мужчины, он выехал за город погулять со своей собакой. В выходной день, отправляясь на прогулку, он и представить не мог, что застрянет в снегу.

«Я довольно часто гуляю за городом со своим питомцем, и ранее в этом месте я легко проезжал. В черте города погода стояла отличная, поэтому я даже не взял с собой шапку. Съехав с грейдера, я сначала пытался выбраться самостоятельно. Но лопата и буксировочный трос остались в другой машине. В течение примерно 40 минут, я руками пытался раскопать снег, чтобы продолжить путь», - поделился предприниматель.

Попытки мужчины выбраться оказались тщетными. К счастью, в это время участковый инспектор полиции обслуживающий Садовый сельский округ, проезжал мимо и, увидев мужчину, пришел к нему на помощь.

Сначала старший лейтенант полиции Бахтияр Нурмагамбетов пытался отбуксировать застрявшую «Ниву» при помощи троса, который был в его служебной машине. Когда трос оборвался, он не оставил замерзшего водителя и обратился за помощью к жителю своего административного участка.

«Нашел человека с лопатой и тросом. Все втроем откапывали мою машину. Этот лейтенант – человек с большой буквы. Я даже имя его в суете не узнал. Желаю ему всего хорошего и продвижения по службе», - написал слова признательности житель Кокшетау.

Б. Нурмагамбетов работает участковым Садового сельского округа более двух лет и пользуется уважением среди местных жителей. По его словам, быть взаимовежливыми и внимательными на дороге очень важно, а помогать водителям в дороге стало у полицейских уже доброй традицией.

Ранее сообщалось, что замерзавшего на железнодорожных путях актюбинца спасли полицейские.

Подписывайтесь на наш канал:

#Акмолинская область   #МВД РК   #Регионы   #Общество   #Спасение  
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Новости по теме
Эффективно использовать возможности государственных программ призвали сельчан в Жамбылской области
В ВКО назначен новый заместитель начальника департамента полиции
В МВД опровергли информацию об отставке Ерлана Тургумбаева
Более 12 тысяч кубометров снега за ночь вывезли из столицы
Популярное
1 Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
2 Президент Казахстана провел встречу с Лакшми Митталом
3 Глава государства провел оперативное совещание Совета Безопасности
4 В режим повышенной готовности со следующей недели перейдут службы ЧС в СКО
5 Новое постановление об ограничительных и карантинных мерах вышло в Нур-Султане
6 Улугбек Мылтыков возглавил управление местной полицейской службы в Шымкенте
Читайте также
Дефицит машин в автосалонах Казахстана объяснил Роман Скляр
Рынок труда: лишь 7 из 10 казахстанцев работают по специальности
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
Президент Казахстана провел встречу с Лакшми Митталом
Глава государства провел оперативное совещание Совета Безопасности
В режим повышенной готовности со следующей недели перейдут службы ЧС в СКО
Новое постановление об ограничительных и карантинных мерах вышло в Нур-Султане
Улугбек Мылтыков возглавил управление местной полицейской службы в Шымкенте
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив