Вытащить из кювета фуру помогли водителю акмолинские полицейские

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Вытащить из кювета фуру, оказавшуюся там при маневре на трассе, помогли водителю полицейские в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Начальником отдела административной полиции Жаксынского РОП майором полиции Данияром Ишамбековым на 926 км автодороги «Алматы -Екатеринбург» был замечен большегруз марки «Вольво», который съехал в кювет. Как пояснил водитель большегруза, при выполнении поворота он не справился с управлением и оказался в сугробе. Самостоятельно выбраться не смог. Обращался к проезжающим мимо водителям грузовых автомобилей, но вытащить многотонник никто не брался.

«Оценив масштаб проблемы, стражи порядка привлекли специалистов дорожных служб. Через час удалось найти транспорт, способный вытянуть тяжелый грузовик на дорогу. Однако тросы рвались под тяжестью буксируемого транспорта. Только поменяв их на канатные стропы, тягач смог вытащить фуру. Спасенный дальнобойщик высказал дорожным полицейским слова благодарности и продолжил путь», - рассказали в ведомстве.

Полицейские отмечают: морозы и снегопад существенно влияют на безопасность дорожного движения. Снежная пыль, туман, выхлопные клубы пара ограничивают водителям видимость, а скользкая дорога приводит к ДТП.

«Очень важное правило, которое особенно актуально в мороз - это водительская выручка. Зачастую на дороге или обочине можно увидеть стоящий автомобиль и голосующего водителя, нуждающегося в помощи: кончился бензин, «заглох» двигатель, спустило колесо. Не проезжайте мимо! Возможно тем самым вы спасёте если не жизнь, то здоровье попавшего в беду человека. Если вы опасаетесь делать остановку, особенно на безлюдной трассе, то позвоните по телефону 112 либо 102 и сообщите о случившемся», - призвали акмолинцев стражи порядка.

Напомним, из-за непогоды сегодня ограничено автодвижение на дорогах Акмолинской области.