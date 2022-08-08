8 Августа 2022 20:21

Высвобождаемым сотрудникам «Зерде» планируют оказать помощь в трудоустройстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Позицию Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности в отношении ликвидации холдинга «Зерде» объяснил пресс-секретарь ведомства Ерхан Таткен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось о принятом постановлении Правительства Республики Казахстан от 5 августа 2022 года 540 «О некоторых вопросах акционерного общества «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде».

«Указанным постановлением предусматривается ликвидация Холдинга «Зерде» как управляющей организации, а также передача его дочерних организаций (АО «НИТ», Qazinnovations, технопарк «Astana Hub») напрямую в ведение Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. Таким образом, будет выстроена оптимальная структура корпоративного управления национальными институтами и оператором информационно-коммуникационной инфраструктуры «электронного правительства», - пояснил Ерхан Таткен.

Как он отметил, цифровым министерством совместно с уполномоченными государственными органами будут приняты необходимые меры по реализации решения Правительства Республики Казахстан в сроки, предусмотренные действующим законодательством.

«Основным приоритетом является обеспечение максимальной социальной защищенности высвобождаемых сотрудников и оказание им содействия в последующем трудоустройстве в системе цифрового ведомства», - добавил он.

Сообщалось, что ликвидация холдинга «Зерде» позволит сэкономить около 3 млрд тенге в год.

За период 2016-2021 годы накопленный убыток холдинга составил 7 млрд тенге.

В апреле Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил реформировать холдинг «Зерде».

Во время расширенного заседания Правительства от 14 июля Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил недовольство ходом цифровизации в стране.