Выступление Президента вселило надежду и веру в сердце каждого казахстанца – Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Контроль за исполнением поручений, данных Президентом страны на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, обсуждали на совещании в Таразе под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева.

«Сейчас главная наша задача – обеспечить безопасность населения. Следует совместно с правоохранительными органами проводить оперативную работу. Надо найти и наказать всех организаторов и участников массовых беспорядков.

В соответствии с поручением Главы государства нужно ежедневно проводить мониторинг цен на продукты питания, на социально значимые товары, сжиженный газ, бензин, коммунальные тарифы. Глава государства объявил о введении государственного регулирования цен на сжиженный газ, бензин и дизель. В случае необоснованного роста цен в отношении предпринимателей будут применяться жесткие меры», - подчеркнул глава региона.

Аким области отметил, что вопросы, связанные с обеспечением общественного порядка, укреплением межнационального и межрелигиозного согласия, должны быть на особом контроле.

Бердибек Сапарбаев акцентировал внимание на усилении работы по развитию ключевых отраслей экономики области и подчеркнул важность эффективного использования однотипных проектов в строительстве, что позволит сэкономить бюджетные средства.

«Президент отметил, что пришло время кардинально реформировать межбюджетные отношения, и поручил Правительству подготовить пакет законодательных изменений, в двухмесячный срок принять программу по повышению доходов населения. Наша область должна своевременно направить свои предложения», - сказал глава региона.

Важно встречаться с жителями, прислушиваться к их пожеланиям и просьбам, оперативно решать актуальные проблемы. Важно постоянно проводить мероприятия, направленные на укрепление согласия и мира в обществе, воспитание молодежи в духе патриотизма, сказал аким области и поручил провести работу по подготовке специалистов, необходимых для новых отраслей экономики.

«Народ сейчас возлагает большие надежды на руководство страны. И мы обязаны оправдать их доверие. Выступление Президента страны вселило надежду и веру в сердце каждого казахстанца.

Сейчас в первую очередь важно принять меры по обеспечению общественной безопасности. Нужно перейти от слов к делу, предпринять конкретные действия и выполнить поручения Главы государства в полном объеме. Выполнение каждого поручения Президента будет под жестким контролем» , - резюмировал глава региона.



