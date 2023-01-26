Выступление Главы государства, избрание спикера - как прошло заседание Сената

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Сената Парламента. Маулен Ашимбаев вновь избран председателем Сената. Также были избраны заместитель спикера, председатели и члены постоянных комитетов палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава государства обратился к новоизбранным сенаторам.

Фото:t.me/aqorda_resmi

«Недавно была избрана часть депутатов Сената. Кроме того, моим Указом был назначен ряд сенаторов. Таким образом, завершился процесс формирования состава Сената. Обновилась почти половина депутатского корпуса, в котором имеются представители всех регионов, в том числе вновь созданных. Специальная квота выделена для членов Ассамблеи народа Казахстана. Все это позволит Сенату защищать интересы всех граждан страны. Палата играет особую роль в системе государственного управления. Согласно Конституции, на Сенат возлагаются важные функции. Созданы все условия для качественного осуществления законотворческой деятельности», - заявил во время заседания Касым-Жомарт Токаев.

Президент добавил, что стране нужны партии, которые обладают высокой степенью ответственности, умеют защищать интересы людей.

Фото:t.me/aqorda_resmi

Также по словам Главы государства, проведенные за последние годы политические преобразования, целенаправленная либерализация избирательного законодательства придали мощный импульс партийному строительству в Казахстане.

«В качестве промежуточного итога можно зафиксировать тот факт, что впервые за долгое время в стране официально зарегистрированы несколько новых партий. Это большой шаг вперед», - сказал Глава государства.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, авторитетные политические силы уделяют самое пристальное внимание нуждам и чаяниям людей, решению их реальных проблем. Причем в приоритете – инициативы и решения, имеющие важное общественное значение. Большинство партий в нашей стране, как подчеркивает Глава государства, поддерживает принцип укрепления государственности.

«Скоро людям предстоит сделать свой выбор. На предстоящем голосовании всем партиям будут предоставлены равные возможности. Акимы не имеют права возглавлять какие-либо политические организации. Согласно конституционным поправкам, Президент не должен состоять в политических партиях. Выборы в Мажилис и маслихаты, который пройдут по новым справедливым правилам, откроют новую веху в истории парламентаризма в Казахстане. Благодаря работе партий расширились возможности защиты интересов различных слоев общества. Все это обеспечивает стабильность и эффективность политической системы», - сказал Глава государства.

Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства подчеркнул, что предпринятые меры по трансформации и модернизации общества соответствуют чаяниям народа, и реформа будет продолжена.

«Любые выборы являются своеобразным тестом на политическую зрелость общества. В обществе разворачиваются острые дискуссии. Моя принципиальная позиция заключается в том, что критика власти является неотъемлемой частью гражданского общества, и Казахстан здесь не исключение. Предпринятые нами меры по трансформации и модернизации общества соответствуют чаяниям народа, и реформа будет продолжена», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

После своего выступления Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил на должность председателя Сената кандидатуру Маулена Ашимбаева.

Фото: gov.kz

«Как вы знаете, моим Указом Маулен Сагатханович Ашимбаев был назначен депутатом Сената. В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Конституции предлагаю на должность Председателя Сената кандидатуру Маулена Сагатхановича Ашимбаева. На этом посту он уже зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. Он хорошо знаком с законотворческой деятельностью, имеет большой опыт работы в сфере государственного управления. Поэтому считаю его достойным занять должность Спикера Сената. Пусть работа Сената будет успешной! Желаю всем благополучия!», - подчеркнул Президент.

Маулен Ашимбаев был избран председателем Сената Парламента РК. Сенаторы единогласно его избрали тайным голосованием.

Фото: t.me/aqorda_resmi

После того, как депутаты проголосовали за кандидатуру, избранный председатель Сената Парламента выразил признательность за оказанное ему высокое доверие.

«Сегодня на нашем заседании палаты специально пришел Президент Касым-Жомарт Токаев и принял участие в заседании. Он выдвинул кандидатуру на должность председателя Сената Парламента РК. Это очень большое доверие. Вы проголосовали за кандидатуру и за это выражаю искреннюю благодарность за оказанное мне доверие. Я приложу все усилия для того, чтобы оправдать доверие, оказанное Президентом и с вашей стороны», - сказал в ходе заседания Сената спикер палаты.

Также Маулен Ашимбаев заявил, что Президентом сейчас обозначены основные задачи, которые стоят перед Парламентом.

«Президент ставит перед нами конкретные цели. Действительно, работы немало. Все реформы, которые проводятся в нашей стране, своевременно должны быть обеспечены законодательно и это очень важно. Поэтому, задачи, которые возложены Президентом нашей страны, должны быть реализованы качественно. Я верю, что мы все вместе будем совместно реализовать их», - заявил Маулен Ашимбаев.

Заместителем председателя Сената Парламента стал Жакип Асанов.

Фото: gov.kz

В соответствии с Конституцией кандидатура заместителя выдвигается председателем Палаты. В этой связи, спикер Сената Маулен Ашимбаев предложил на должность заместителя председателя палаты кандидатуру Жакипа Асанова.

Сенаторы приняли решение об избрании Жакипа Асанова открытым голосованием.

«Я выражаю огромную благодарность за оказанное мне доверие. Это не только высокая должность. Это и большая ответственность. Я это хорошо осознаю. Я приложу все усилия, свой опыт и вместе с вами буду улучшать качество законов», - сказал новоизбранный вице-спикер Сената Жакип Асанов.

Маулен Ашимбаев поздравил Жакипа Асанова с назначением и пожелал ему успехов.

Также назначены и председатели постоянных комитетов Сената.

Во время сегодняшнего заседания стало известно, что Суиндик Алдашев стал председателем по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.

Фото: senate.parlam.kz

Андрей Лукин в Сенате возглавил Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

Фото: senate.parlam.kz

Нурторе Жусип возглавил Комитет по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента РК.

Фото: senate.parlam.kz

Аскар Шакиров стал председателем Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности.

Фото:wikipedia.org

Султанбек Макежанов избран главой Комитета Сената по финансам и бюджету.

Фото: almaty.tv

Али Бектаев возглавил Комитет Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий.

Избраны также члены постоянных комитетов палаты. Новоизбранные депутаты подали заявки с пожеланиями, в каких комитетах они хотели бы работать.

Принимая во внимание основные задачи комитетов Сената и опыт работы депутатов, а также с учетом пожеланий депутатов были предложены следующие составы комитетов:

В Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената, который возглавил Андрей Лукин, вошли:

Айнур Аргынбекова, Нурлан Бекназаров, Евгений Больгерт, Мурат Кадырбек, Советбек Медебаев, Амангельды Толамисов, Кайрат Тастекеев.

В Комитет по финансам и бюджету, который возглавил Султанбек Макежанов, вошли: Нурлан Бекенов, Сергей Карплюк, Нурия Ниязова, Амангельды Нугманов, Бекбол Орынбасаров, Бекболат Орынбеков, Серик Утешев.

В Комитет по международным отношениям, обороне и безопасности, который возглавил Аскар Шакиров, вошли: Жанна Асанова, Сергей Ершов, Бибигуль Жексенбай, Галиаскар Сарыбаев, Алишер Сатвалдиев, Генадий Шиповских.

В Комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, который возглавил Суиндик Алдашев, вошли:

Шакарым Буктугутов, Бауыржан Каниев, Сагындык Лукпанов, Алибек Наутиев, Гауез Нурмухамбетов, Ляззат Рысбекова, Серик Шайдаров.

В Комитет по социально-культурному развитию и науке, который возглавил Нурторе Жусип, вошли:

Акмарал Альназарова, Талгат Жунусов, Айгуль Капбарова, Ляззат Калтаева, Гульмира Каримова, Алтынбек Нухулы, Руслан Рустемов.

В Комитет по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий, который возглавил Али Бектаев, вошли:

Ернур Айткенов, Сакен Арубаев, Ольга Булавкина, Султан Дюсембинов, Жанболат Жоргенбаев, Закиржан Кузиев, Арман Утегулов.

Главное фото: t.me/aqorda_resmi

