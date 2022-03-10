Выступление Геннадия Зюганова прокомментировал Мухтар Тлеуберди

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди прокомментировал высказывание руководителя фракции Коммунистической партии Российской Федерации Геннадия Зюганова касательно северных регионов Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поводу выступления Зюганова позвольте мне сказать следующее. Во-первых, никакого официального протеста не будет. Мы исходим из того, что Зюганов является лидером Компартии РФ, которая позиционируют себя как оппозиционная действующей власти партия. Оппозиция всегда высказывает то или иное мнение которое отличается либо даже противоречит официальной позиции действующих властей», - пояснил журналистам после заседания Правительства министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди.

«Выступление Зюганова не было транслировано ни по одному федеральному каналу России. В ходе рабочего визита нашего Президента в Москву на самом высшем уровне было подтверждено о том, что Россия не имеет никаких территориальных претензий к Казахстану», - заявил Мухтар Тлеуберди.

Также министр прокомментировал содержание заявленного.

«Понятно, что КПРФ является преемницей Компартии Советского Союза, основывается на идеологии на КПСС», - добавил М. Тлеуберди.

По словам министра, «основу этой идеологии составлял марксизм-ленинизм, который преследовал осуществление мировой социалистической революции и установление диктатуры пролетариата во всем мире».

«Хотел бы все же обратить внимание на тот момент, что это видео появилось два месяца спустя после самого выступления. Неслучайно, что это видео появилось и в период событий на Украине. Надо понимать, что вооруженный военный конфликт сопровождается усилением борьбы в информационном пространстве - глобальном, и включает наше информационное пространство Казахстана.

Поэтому вы должны понимать, что реакция на те или иные вбросы и провокации должны рассматриваться вами самими - журналистами. Вы должны расследовать, почему именно сейчас появилась это видео, а не ранее. Кто его запустил и так далее», - обратился Мухтар Тлеуберди.