Выступление Димаша Кудайбергена показали на национальном телевидении Кубы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 29 сентября песня казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена прозвучала на кубинском телевидении в программе «De La Gran Escena» («На великой сцене»), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Dimashnews.com.

Популярная песня казахстанского певца «Olimpico» завершала передачу «La música, ese placer» («Музыка – это удовольствие») национального телеканала Cubavisión.

Программа «De La Gran Escena» («На великой сцене») впервые вышла в эфир в 1985 году. В ней транслируются популярные кубинские и мировые музыкальные произведения всех времен. Ведут программу самые известные журналисты телеканала.

«Мы еще раз хотим поблагодарить кубинских Dears, которые обращались на телеканал с просьбой о показе нашего любимого артиста! Мы надеемся, что благодаря этому еще больше людей познакомятся с творчеством Димаша», – поделились в своем Instagram-аккаунте кубинские поклонники артиста.

Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген возвращается в Китай.