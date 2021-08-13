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Выступление боксеров можно назвать неудачным – Бахтияр Артаев

13 Августа 2021 17:27
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Выступление боксеров можно назвать неудачным – Бахтияр Артаев

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – Вице-президент Казахстанской федерации бокса по тренерским вопросам, государственный тренер сборной РК по боксу Бахтияр Артаев прокомментировал выступление отечественных боксеров на Олимпиаде в Токио, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Наверное, пришло время назвать вещи своими именами. Назвать выступление неудачным будет уместным, результаты низкие – это нужно признать. В Казахстане все переживают, обсуждают бокс. Здесь никто не пытается оправдаться. Парни сделали все, что могли для побед. Мы поверили главному тренеру сборной. Я здесь не пытаюсь переложить на главного тренера всю ответственность, чтобы выйти самому сухим из воды. В рамках подготовительного процесса была проведена большая работа, боксеры выступили на нескольких стартах, провели несколько учебно-тренировочных сборов», - сказал Бахтияр Артаев на брифинге в СЦК.

По его словам, пришло время провести работу над ошибками.

«Однако, результат таков, что наши боксеры завоевали две бронзовые награды, не смогли добиться результатов, как на предыдущей Олимпиаде в Рио. Сейчас нужно провести работу над ошибками, подготовиться как следует к предстоящему чемпионату мира в Сербии, чтобы показать там высокие результаты. Есть вопросы и по подготовке. Мы все еще не можем отойти от тех методик, которые использовались во времена СССР», - отметил спикер.

«Трехразовые тренировки даются очень тяжело боксерам. Возможно, нужны изменения в тренировочном процессе, будем рассматривать вопрос, связанный с тренерским составом. Может быть, изменим рацион питания боксеров. Работа ведется. Да, результаты низкие. Думаю, мы сделаем правильные выводы, чтобы порадовать страну победами на предстоящем чемпионате мира», - заключил он.

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#Спорт   #Олимпиада  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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