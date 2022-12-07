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Выстрелил в воздух: группу нарушителей задержали в Шымкенте

7 Декабря 2022, 11:09
Выстрелил в воздух: группу нарушителей задержали в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сразу по 6 статьям Административного кодекса привлекли трех водителей иномарок в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники ДП Шымкента выявили видео, где на одной из улиц города водители трех автомашин Toyota Сamry-70 грубо нарушают ПДД, один из них выстрелил из пистолета в воздух.

Этой записью заинтересовались оперативные подразделения и сотрудники местной полицейской службы, установили всех правонарушителей. Они - жители мегаполиса. В отношении водителей стражи порядка составили административный протокол по трем статьям КоАП РК: ст.203 «Нарушение страхования», ст.602 «Нарушение водителями транспортных средств правил пользования внешними световыми приборами и звуковыми сигналами, применения аварийной сигнализации» и ст.603 «Нарушение правил установки на транспортном средстве устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов». Три автомобиля Toyota camry-70 водворили на штрафстоянку.

Собранный материал направлен в административный суд. У одного из водителей, полицейские изъяли охолощенный пистолет ПМ. Мужчина приобрел его в магазине, однако не зарегистрировал в полиции. В отношении него полицейские дополнительно провели производство по нескольким административным правонарушениям, в том числе по ст. 436 КоАП РК, ст. 437 «Нарушение тишины» и ст. 482 «Незаконные приобретение, передача, реализация, хранение, ношение, перевозка физическими и юридическими лицами оружия».


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