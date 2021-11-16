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Выстрелами в воздух пришлось останавливать подозреваемых в незаконной охоте в СКО

16 Ноября 2021 14:07
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Выстрелами в воздух пришлось останавливать подозреваемых в незаконной охоте в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Выстрелами в воздух пришлось останавливать подозреваемых в незаконной охоте полицейскому в СКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Инспектор группы природоохранной полиции совместно с участковым инспектором полиции из Тайыншинского района, участвуя в рейдовых мероприятиях в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер», вблизи села Кенес заметил автомашину ВАЗ-2123. Водитель требованию об остановке не подчинился и попытался скрыться. Чтобы остановить его, полицейскому пришлось осуществить предупредительные выстрелы из табельного оружия в воздух. В салоне находились четверо жителей Акмолинской области в возрасте от 22 до 32 лет. Вызванная на место происшествия следственно-оперативная группа районного ОП изъяла из машины тушу сибирской косули и не зарегистрированное охотничье ружье ИЖ-58. Разрешительных документов на отстрел животного задержанные не предоставили. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 337 Уголовного кодекса РК «Незаконная охота».

«Оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер» проводится на территории СКО с 20 октября по 19 ноября. Сотрудники подразделений природоохранной полиции совместно с егерями усилили рейды в лесных массивах для выявления нарушений правил охоты, а также предотвращения фактов браконьерской добычи природных ресурсов. За время мероприятия выявлено 157 нарушений правил охоты, чаще всего они выражаются в перевозке оружия в собранном и даже заряженном виде, что категорически запрещено во избежание несчастных случаев. Также выявлено 34 нарушениях правил рыболовства», - сообщает начальник управления МПС ДП СКО Айдын Байматов.


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#Северо-Казахстанская область   #Происшествия  
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