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вчера 21:59
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Выстрел прозвучал в аэропорту Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичном международном аэропорту «Нурсултан Назарбаев» прозвучал выстрел, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«3 декабря в здании Службы рейсов и экстренной помощи Международного аэропорта «Нурсултан Назарбаев» при проверке оружия инспектором службы авиационной безопасности произошел самопроизольный выстрел, трое инспекторов получили ранения», - такое сообщение распространилось в социальных сетях.
Пресс-служба Департамента полиции на транспорте подтвердила это сообщение.
«Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования Линейного отдела полиции в аэропорту города Нур-Султана по 114 части 3 Уголовного кодекса РК (неосторожное причинение вреда здоровью). Проводится расследование», - сообщила пресс-служба Департамента полиции.
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