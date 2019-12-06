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Выстрел прозвучал в аэропорту Нур-Султана

6 Декабря 2019 14:50
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Выстрел прозвучал в аэропорту Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичном международном аэропорту «Нурсултан Назарбаев» прозвучал выстрел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«3 декабря в здании Службы рейсов и экстренной помощи Международного аэропорта «Нурсултан Назарбаев» при проверке оружия инспектором службы авиационной безопасности произошел самопроизольный выстрел, трое инспекторов получили ранения», - такое сообщение распространилось в социальных сетях.

Пресс-служба Департамента полиции на транспорте подтвердила это сообщение.

«Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования Линейного отдела полиции в аэропорту города Нур-Султана по 114 части 3 Уголовного кодекса РК (неосторожное причинение вреда здоровью). Проводится расследование», - сообщила пресс-служба Департамента полиции.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Происшествия,
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Автор:

Арайлым Мұрат

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