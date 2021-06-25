Выстраиваются в очереди: число желающих привиться от КВИ выросло в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жители столицы с раннего утра выстраиваются в очереди в прививочных пунктах, расположенных в учреждениях ПМСП, а также ТРЦ и торговых домах города, чтобы получить вакцину против коронавируса. За сутки число желающих привиться в Нур-Султане выросло в более чем 2 раза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В столичных пунктах вакцинации против коронавируса горожане выстраиваются в очереди. Подобная картина наблюдается и в поликлиниках города, и в крупных торговых центрах, где развернули прививочные кабинеты. Некоторые приходят семьями, отмечая, что, только получив вакцину, могут обезопасить себя и своих близких от болезни.

Так, число получивших первый компонент вакцин в Нур-Султане, по данным на 25 июня, составило 195,7 тыс. человек. Количество провакцинировавшихся за одни сутки выросло в более чем 2 раза.

«Мы давно провакцинировались с семьей. Считаем, что вакцинация должна быть обязательной, иначе мы никогда не победим пандемию, поэтому призываем всех не бояться и защитить себя, получив вакцину. Любой грамотный человек должен получить вакцину, это же необходимо для сохранения здоровья и жизни. К тому же вакцинация поможет выработать коллективный иммунитет и вернуться в прежний режим жизни», - отмечают жители столицы.

Есть среди горожан и те, кто решился на вакцинацию из-за появления в городе «Дельта» штамма коронавируса: «Никому не хочется болеть и пропускать работу, рисковать здоровьем. Сейчас появляются новые штаммы вируса, более опасные. Именно вакцина поможет с ними справиться, в крайнем случае - легче перенести болезнь».

Напомним, ранее аким столицы Алтай Кульгинов сообщил о розыгрыше двухкомнатной квартиры среди вакцинированных. Участниками могут стать горожане, получившие первый компонент вакцин с 25 июня по 31 августа.

Также для стимулирования граждан к участию в массовой вакцинации населения предприниматели столицы запустили розыгрыш ценных подарков среди людей, получивших вакцину.

К примеру, в ТРЦ «Азия Парк», «Mega Silk Way», «Сарыарка», «Абу-Даби Плаза», «Керуен», «Евразия» проводится розыгрыш ценных призов в виде бытовой и компьютерной техники, выдается скидочные купоны. К данной акции присоединится торговая сеть магазинов электроники и бытовой техники «Мечта».