Выставочные проекты из Санкт-Петербурга представили в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинском областном историко-краеведческом музее представили экспозицию «В традициях Кунсткамеры Петра I». Она состоит из трех выставочных проектов. Экспонаты привезли из Санкт-Петербурга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечают в музее, на первой выставке посетители познакомятся с достижениями в области голографии. Экспозиция «Заспиртованные чудеса» направлена на пропаганду здорового образа жизни и экологического воспитания. Третья выставка «Египетские мумии. У истоков времен» раскрывает тайны великой цивилизации Древнего Египта, а именно, таинство мумификации.

«Это, конечно же, реплики, но они сделаны лучшими художниками Санкт-Петербурга, руководили изготовлением работники Эрмитажа. Поэтому экспонаты максимально приближены к оригиналу. Посетив нашу выставку, карагандинцы смогут увидеть роскошные украшения, которые носили великие царицы много веков назад, прикоснуться к звездам с астрологами Древнего Египта», - рассказывает представитель проектов Рушения Габбасова.

На выставке изобразительных голограмм «Картины-призраки» показаны объемные оптические копии шедевров, записанные на тонких стеклянных пластинках. Золото скифов, иконы 16-18 веков, экспонаты Эрмитажа, музея Суворова, музея этнографии, Военно-морского музея, а также представлены двух- и трехракурсные голограммы из США.

На выставке Российского императорского анатомического музея «Заспиртованные чудеса» представлены врожденные аномалии развития человека, последствия вредных привычек и неблагоприятное воздействие экологии. Посетители смогут увидеть уникальные экспонаты - двухголовую лисицу, ястреба и куницу с двумя туловищами. Имеющая историческую ценность (экспонатам от 70 до 270 лет) экспозиция интересна с точки зрения анатомии. В коллекции собраны уникальные образцы петербургской школы бальзамирования.

Выставка «Египетские мумии. У истоков времен» предоставляет возможность посетителям прикоснуться к тайнам Древнего Египта, которые будоражили и притягивали людей во все времена. Посетители смогут побывать на раскопках и увидеть, как хоронили древних египтян, постигнуть секреты мумификации вместе с древнеегипетским жрецом в маске Бога Анубиса, побывать при захоронении фараона Сети, который покоится в золотом саркофаге в окружении многочисленных слуг потустороннего мира.