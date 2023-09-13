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    23:00, 12 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Выставленную на онлайн-продажу технику приобрел бесплатно аферист в Шымкенте

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    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Жертвами мошенничества стали местные жители, разместившие на сайте OLX объявления о продаже своих б/у ноутбуков и стационарных компьютеров. Потерпевшие обратились с заявлениями в отношении одного и того же мужчины в полицию Туранского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    24-летний покупатель, приобретая товары, убеждал владельцев перевести оплату на следующий день. При этом злоумышленник предоставлял свои личные документы, не оставляя у продавцов сомнений в том, что он сдержит обещание.

    Спустя время, горожане так и не дождались от мужчины денег и решили сообщить о произошедшем правоохранителям. Сумма нанесенного пяти пострадавшим ущерба составила свыше 2 млн тенге. Полицейские начали досудебное расследование по статье «Мошенничество, совершенное неоднократно». В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали и водворили в изолятор временного содержания ДП.

    Выяснилось, что компьютерную технику он сбыл в ломбарды, а деньги потратил на собственные нужды. В настоящее время проверяется наличие его причастности и к другим аналогичным преступлениям.

    Полицейские напоминают, что мошенники придумывают различные схемы в своих корыстных целях. Чаще всего злоумышленники используют такие интернет-платформы, как OLX, чтобы завладеть денежными средствами и ценным имуществом доверчивых граждан. Кроме того, аферисты стараются выкрасть персональные данные пользователей соцсетей, чтобы оформить на чужое имя кредиты.

    «Чтобы обезопасить себя от подобных фактов, никогда и ни при каких обстоятельствах не сообщайте и не отправляйте незнакомым людям свои персональные данные, не передавайте реквизиты платежной карты. Не доверяйте звонкам от незнакомцев, которые представляются сотрудниками банков и полиции. Если сомневаетесь, лучше завершить разговор», – отметили стражи порядка.


    Теги:
    Мошенничество Борьба с преступностью Шымкент Правоохранительные органы
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