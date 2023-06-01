Выставленному на продажу за 30 тысяч фунтов замку требуется многомиллионный ремонт

ЭДИНБУРГ. КАЗИНФОРМ - Замок на Шетландских островах в Шотландии продается всего за 30 тысяч фунтов стерлингов, но любому потенциальному покупателю придется раскошелиться на 12 миллионов фунтов стерлингов на его ремонт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

200-летняя собственность, стоимостью меньше квартиры, расположена на 40 акрах земли, с башнями, внутренним двором и обнесенными стеной садами на острове Фетлар.

Ремонт здания, построенного в 1820 году и являющегося памятником архитектуры категории А национального значения, влетит потенциальному покупателю в копеечку.

Уникальное сооружение на острове, где проживает всего 61 человек, пустовало с 1980-х годов, когда из замка съехали последние хозяева.

Фонд замка, управляемый волонтерами, потратил уже более 500 тысяч фунтов стерлингов пожертвований, чтобы снабдить поместье гидроизоляцией и сделать новую крышу.

Волонтеры предлагают потенциальному покупателю превратить замок в ретрит мирового класса с 24 спальнями и шикарным рестораном.

О желающих приобрести старинный замок и выложить 12 миллионов фунтов стерлингов на его ремонт пока не сообщается.

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