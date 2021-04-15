РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:42, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    Выставку в честь дня любви Козы-Корпеш и Баян Сулу проводят в костанайской библиотеке

    None
    None
    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На выставке, организованной в Костанайской областной универсальной научной библиотеке им. Л. Толстого, представлены все известные людям поэмы, легенды и романы о любви, в том числа и знаменитая казахская легенда «Козы-Корпеш - Баян Сулу», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказала заведующая отделом абонементов областной библиотеки Елена Южина, день влюблённых - праздник, который отмечают в Казахстане с 2011 года.

    «Праздник посвящён героям поэмы казахского эпоса XIII-XIV веков - Козы-Корпеш и Баян Сулу. Это невероятная, но трагичная история любви юноши и девушки, которым не суждено быть вместе. Примечательно, что в казахской литературе поэма о двух влюблённых считается одной из древних», - отмечает Е. Южина.

    Отдел абонементов специально к этому дню развернул выставку книг и произведений, посвящённых любви. Причём здесь представлены и казахские поэмы, легенды, а также произведения русских и мировых классиков, кто также не обошёл тему высоких чувств.

    «Это все вековые истории, которые повествуют об искренней и настоящей любви. Каждый желающий может ознакомиться с представленными экземплярами и даже взять и почитать их дома в уютной обстановке», - подытожила она.

    К слову, желающих прикоснуться к легендарной истории любви достаточно много.

    «Я слышала эту красивую историю любви от родителей. Но организована выставка в библиотеке, и это лишний повод взять книгу и прочитать все самой. Окунуться в атмосферу тех времён», - поделилась школьница Алина Кан.


    Теги:
    Регионы Казахстана Костанайская область Общество История Казахстана Дата
    Сейчас читают
    01:00, 03 Октябрь 2023
    Сенсацией завершился матч Тимофея Скатова на турнире в Лиссабоне
    00:47, 03 Октябрь 2023
    $16 млн за полгода составил товарооборот между Казахстаном и Люксембургом
    00:29, 03 Октябрь 2023
    «Барыс» проиграл третий подряд матч в КХЛ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!