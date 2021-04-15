Выставку в честь дня любви Козы-Корпеш и Баян Сулу проводят в костанайской библиотеке
Как рассказала заведующая отделом абонементов областной библиотеки Елена Южина, день влюблённых - праздник, который отмечают в Казахстане с 2011 года.
«Праздник посвящён героям поэмы казахского эпоса XIII-XIV веков - Козы-Корпеш и Баян Сулу. Это невероятная, но трагичная история любви юноши и девушки, которым не суждено быть вместе. Примечательно, что в казахской литературе поэма о двух влюблённых считается одной из древних», - отмечает Е. Южина.
Отдел абонементов специально к этому дню развернул выставку книг и произведений, посвящённых любви. Причём здесь представлены и казахские поэмы, легенды, а также произведения русских и мировых классиков, кто также не обошёл тему высоких чувств.
«Это все вековые истории, которые повествуют об искренней и настоящей любви. Каждый желающий может ознакомиться с представленными экземплярами и даже взять и почитать их дома в уютной обстановке», - подытожила она.
К слову, желающих прикоснуться к легендарной истории любви достаточно много.
«Я слышала эту красивую историю любви от родителей. Но организована выставка в библиотеке, и это лишний повод взять книгу и прочитать все самой. Окунуться в атмосферу тех времён», - поделилась школьница Алина Кан.