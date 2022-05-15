15 Мая 2022 20:00

Выставку ретроавтомобилей провели в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице, Государственном военно-историческом музее Вооруженных сил РК, прошла выставка ретроавтомобилей и макетов военной техники. Организаторы приурочили ее ко дню образования военно-технических школ Министерства обороны, передает МИА «Казинформ».

«Посетители всех возрастов с неподдельным интересом рассматривали автомобили, размещенные под открытым небом у Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил. Всего на площади было выставлено около 20-ти моделей военной и другой техники, выпущенной в середине прошлого века. С другими экспонатами посетители могли ознакомиться в здании музея, где подготовили экспозицию с макетами военной техники, а также диорамами сражений времен Великой Отечественной войны», - сообщили в пресс-службе Минобороны.

Особую атмосферу выставки создали выступления творческих коллективов Центрального ансамбля и Центрального военного оркестра Национального военно-патриотического центра.