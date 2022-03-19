Выставку ремесленников открыли в павлодарском музее «Ertis»

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В городе заработала интересная выставка–ярмарка ремесленников, где также можно увидеть красивые весенние наряды, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В преддверии праздника Наурыз мейрамы и Года детей в музее «Ertis» состоялось торжественное открытие выставки–ярмарки ремесленников проекта «Дәстүр.Week», - сообщили в Павлодарском областном историко-краеведческом музее имени Г.Н. Потанина, в структуру которого входит музей естественной истории «Ertis».

Участниками выставки стали лучшие ремесленники Павлодарского Прииртышья, добавили здесь.

«В ходе мероприятия прошёл фэшн-показ национальных костюмов коллекции «Ұлтымның ұлылығы ұрпаққа жалғасады» коллектива «Шик Арт» города Экибастуз», - добавили музейщики.

По их словам, выставка продлится с 17 по 23 марта 2022 года. Предметы выставки можно приобрести на месте.





Фото Павлодарского областного историко-краеведческого музея им. Г.Н. Потанина