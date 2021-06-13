Выставку произведений художников-юбиляров представили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В государственном музее искусств РК имени А. Кастеева открылась выставка произведений из фондов музея «Художники-юбиляры 2021 года», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В экспозиции собраны произведения художников, для которых 2021 год стал юбилейным.

По словам куратора выставки Самал Мамытовой, имена художников, чьи работы представлены на выставке, широко известны в Казахстане и за рубежом.

«Творческий путь мастеров пришелся на ХХ век, время становления художественной школы Казахстана. Тема «Человек и мир», «Человек и время», являющаяся общей для искусства, дает возможность художникам осознать и показать основные ценности человеческого бытия. В их творчестве тонко переданы образы и характеры людей, дух земли, неповторимость природы, особая атмосфера города. У этих художников была богатая биография порой с невероятными поворотами судьбы. Для кого-то из них Казахстан стал второй родиной, но не менее любимой, чем первая», - рассказала сотрудница госмузея.

Среди юбиляров-художников 125 лет исполнилось Крутильникову Николаю Ивановичу, 120 лет -Чекалину Борису Алексеевичу, 110 лет - Кужеленко Ольге Дмитриевне, Сухоуку Сергею Яковлевичу, 100 лет - Гаеву Николаю Степановичу, Дроздову Александру Петровичу, Есиркееву Раймкулу, Говоровой Татьяне Николаевне, Антоненко Петру Кузьмичу, 90 лет - Ержанову Мэлсу Тулековичу, Калимову Мухиту Галимовичу, Яремой Ирине Зеновьевне, 80 лет - Айнекову Марату Омирсерикулы.

Выставка продлится до конца июля 2021 года.